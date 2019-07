4 (80%) 1 vote

Ngày nay với việc công nghệ phát triển thì việc mua sắm các sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ không còn gói gọn tại thị trường trong nước nữa mà giờ đây, bạn hoàn toàn có thể thực hiện bất cứ giao dịch mua bán nào trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên để bảo đảm tính an toàn cho các giao dịch, bạn nên chọn lựa các cách thanh toán thông dụng nhất khi mua hàng nước ngoài như thanh toán bằng thẻ ngân hàng quốc tế, thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến. Bài viết sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các lợi ích của việc thanh toán trực tuyến bằng thẻ paypal nhé!

Đôi nét về lợi ích của paypal

Có thể hiểu đơn giản paypal là một cổng thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ cho việc thanh toán, chuyển tiền qua mạng. PayPal cũng như là một sàn giao dịch trung gian trong quá trình thanh toán của bạn. Khi đã sở hữu tài khoản PayPal, bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản để thanh toán online hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng của mình một cách dễ dàng. Và đây là những nét cơ bản về paypal, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn paypal trong bài viết paypal là gì? mà mình đã từng chia sẻ trong blog này nhé!

7 lợi ích của Paypal để mua hàng trực tuyến

Sau đây chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính trong bài viết này đó chính là lợi ích của paypal trong việc mua hàng trực tuyến nhé!

Bảo mật thẻ tín dụng

Khi bạn đăng ký tài khoản PayPal, bạn cần phải nhập vào thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng bạn muốn sử dụng để mua hàng một lần trên hệ thống bảo mật của PayPal. Khi điều đó được thực hiện, paypal sẽ lưu những thông tin đó và bảo mật giúp bạn và bạn sẽ không bao giờ phải tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của mình trực tuyến nữa. Bằng cách thanh toán bằng PayPal, bạn có thể giữ thông tin thẻ tín dụng của mình ở chế độ riêng tư, nghĩa là bạn có thể mua sắm mà không phải lo lắng về việc hacker tải dữ liệu tài khoản của bạn từ người bán trực tuyến.

Tính linh hoạt cao

Giảm bớt sự bối rối và rắc rối khi cố gắng mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến chỉ để thẻ tín dụng của bạn bị từ chối. Vì bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng để cấp tiền cho tài khoản PayPal của mình, bạn có thể yên tâm rằng giao dịch mua PayPal của bạn luôn luôn trải qua lần đầu tiên. PayPal sau đó sẽ tìm kiếm tiền từ các nguồn của bạn dựa trên thứ tự bạn xác định.

Chuyển tiền nhanh chóng, dễ dàng

Cho dù bạn cần gửi tiền cho một người ở trong nước hoặc một người bạn đang cần gấp tiền ở tại một địa điểm khác ngoài lãnh thổ, người dùng PayPal có thể ngay lập tức chuyển tiền cho họ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn so với chuyển khoản kiểu Western Union tốn kém trong khi nhận tiền đến nơi bạn muốn gửi nhanh hơn bao giờ hết.

Hỗ trợ cực tốt các thiết bị Iphone

Ứng dụng PayPal iPhone giúp bạn dễ dàng mua sắm trực tuyến và chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Tất cả những gì bạn phải làm là truy cập vào cửa hàng Apple iTunes và tìm kiếm ứng dụng PayPal và bạn sẽ sẵn sàng chuyển, gửi tiền, thanh toán hóa đơn, xem lại lịch sử giao dịch của mình và mua hàng ngay từ lòng bàn tay. Vì PayPal sẽ yêu cầu bạn xác nhận các giao dịch bằng mã PIN, bạn có thể yên tâm rằng tài chính của bạn an toàn nếu iPhone của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu bạn gặp ai đó bạn cần thanh toán khi ra ngoài thị trấn, chỉ cần đụng iPhone và thực hiện chuyển khoản.

Đấu giá trực tuyến

Làm thế nào bất cứ ai có thể nói về PayPal mà không đề cập đến eBay? Vì PayPal được tích hợp với cường quốc đấu giá trực tuyến, bạn có thể đặt giá thầu và mua hàng an toàn. Bảo vệ người mua và quy trình giải quyết khiếu nại có cấu trúc có nghĩa là các nhà thầu eBay có sự bảo vệ nhiều hơn hầu hết các chủ thẻ tín dụng khi nói đến một trong những trang web mua sắm trực tuyến phổ biến nhất.

Miễn phí về chi phí

Một trong những lý do tốt nhất để sử dụng PayPal là chi phí của nó: miễn phí. Đúng rồi. Không có phí thành viên hàng năm, không có phí xử lý, không có phí dịch vụ. Người mua hàng sử dụng PayPal có được tất cả các lợi thế mạnh mẽ liên quan đến dịch vụ và không phải trả một xu nào.

Các chương trình giảm giá

PayPal tài trợ giảm giá đặc biệt cho khách hàng mua sắm với PayPal tại các nhà bán lẻ được chọn. Người dùng truy cập shopping.paypal.com có thể tìm thấy các ưu đãi đặc biệt mới nhất từ ​​các công ty như HP, Barnes & Noble, Wal-Mart, Nike, v.v. Điểm mấu chốt là PayPal có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho những thứ bạn cần tại những nơi bạn mua sắm. Để tận dụng khoản tiết kiệm, tất cả những gì bạn phải làm là sao chép mã khuyến mãi đặc biệt từ trang Web mua sắm PayPal và dán vào đơn đặt hàng của bạn tại trang web của người bán khi bạn thanh toán bằng PayPal.

Paypal có thực sự an toàn?

Như đã nói ở trên, điều đầu tiên khiến Paypal thực sự nổi bật chính là tính bảo mật, mức độ an toàn, và dễ dàng khi sử dụng, nếu hiệu được Paypal là gì sẽ rất dễ dàng để đạt được hiệu quả. Đây được xem như là ví điện tử có tính bảo mật cao nhất ở thời điểm hiện tại. Dùng PayPal mua hàng thì bạn chỉ cần nhập email và mật khẩu PayPal nên sẽ an toàn hơn so với hình thức dùng trực tiếp bằng thẻ Visa. Bên cạnh đó, không chỉ là một doanh nghiệp nổi tiếng được biết đến trên khắp thế giới, nhiều trang mua bán online đều có hỗ trợ thanh toán qua PayPal.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi tối ưu, khi sử dụng PayPal để giao dịch bạn nên đánh giá độ uy tín của trang web bán hàng, chỉ thanh toán qua website chính thức và cảnh giác với những email giả mạo PayPal.

Chốt Lại

Có thể thấy được, Paypal có rất nhiều lợi ích cho người dùng hiện nay, thêm vào đó với một thế giới phẳng hiện nay thì ví điện tử là điều không thể thiếu được. Chính vì thế hy vọng rằng, đọc những thông tin ở trên thì controlling-Portal đã cung cấp đủ cho bạn kiến thức về lợi ích của paypal để bạn có thể sử dụng công cụ thanh toán này dễ dàng, nhanh chóng khi mua sắm trực tuyến.

Nguồn: marketingai.admicro.vn