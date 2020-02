4 (80%) 1 vote

Chắc hẳn Internet Download Manager (IDM) là một công cụ không quá xa lạ đối với mọi dân công nghệ rồi phải không nào? Bởi công cụ này có công dụng rất tuyệt vời, Tuy nhiên vẫn còn một số người vẫn chưa biết được IDM full crack là gì? và chúng có những công dụng tuyệt vời ra sao? Vì vậy blog controlling-portal sẽ chia sẽ chi tiết về IDM để các bạn hiểu rõ hơn về nó nhé!

Giới thiệu về Idm full crack là gì ?

IDM chính là phần mềm Download chỉ dành cho hệ điều hành Windows, phần mềm này có thể hỗ trợ 15 ngôn ngữ trên thế giới bao gồm tiếng Việt.

Phần mềm IDM cho phép dùng thử 30 ngày miễn phí khi bạn cài đặt, sau đó bắt buộc phải mua hoặc crack nếu bạn muốn dùng tiếp.

IDM 6.32 là một trong hai ứng dụng download được yêu thích nhất hiện nay, bên cạnh Free Download Manager.

Tính năng nổi bật của Idm full crack

Phần mềm dowload IDM có những tính năng nổi bật như sau:

Điều khiển băng thông, tải xuống theo lịch và lưu danh sách.

Tự động bắt liên kết các tập tin tải xuống (nhạc, phim,…).

Download video từ nhiều trang website như YouTube, Google Video, MySpaceTV.

Phục hồi link đang download dở trước đó bằng cách mở lại trang tải,…

Download crack idm 6.32 mới nhất 2020

Bạn có thể tải link ở địa chỉ như sau:

Hoặc bạn có thể vào trực tiếp website của Internet download manager =>> tại đây để tải phiên bản mới nhất về nhé

Hướng dẫn cài đặt IDM 6.32

Sau khi tải về các bạn hãy giải nén file ra bằng winrar. Sau đó chỉ việc mở phần mềm lên cài đặt và nhấn next liên tục cho đến khi finish là được thôi nhé.

Hướng dẫn Active idm crack đơn giản

Sau khi bạn đã cài xong phần mềm, bạn copy file “Patch.exe” trong thư mục “Crack” có sẵn trong bộ cài đặt mà bạn vừa tải về.

sau đó chép vào thư mục cài internet download manager theo đường dẫn như sau:

Đối với win 32bit: C:\Program Files\Internet Download Manager

Đối với win 64bit: C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager

Sau đó bạn hãy chạy file “Patch.exe” bằng quyền admin để tiến hành đăng ký

Trong quá trình chạy nó sẽ đòi điền first name và last name, các bạn đặt tùy ý rồi nhấn Patch là Ok nhá.

Kết luận

Như vậy, những thông tin trên đây mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn Link tải IDM Full Crack mới nhất hiện nay 2020 dành cho những bạn nào cần rồi. Nếu có bất kì thắc mắc nào về phần mềm cũng như quá trình cài đặt thì hãy comment bên dưới để được tư vấn nhé! Chúc các bạn thành công.