Freelancer Là Gì ? Các Công Việc Thường Làm Của Freelance

Hiện nay freelancer là một trong các hình thức kiếm tiền rất phổ biến trên thế giới và đang phát triển khá mạnh mẽ tại Việt Nam. Vậy Freelancer là gì? Hãy cùng Controlling-Portal đi tìm hiểu thông qua những chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

Freelancer là gì?

Freelancer hay còn được hiểu là những người làm công việc tự do, nó có thể tự do về thời gian, tự do về địa điểm, tự do về người cung cấp dịch vụ, tự do tìm kiếm, hớp tác với bất kỳ người nào. Khi bạn đã làm Freelancer sẽ không bị gò bó, áp đặt thời gian cố định làm việc như một ngày như các công ty khác.

Freelancer không phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía khác nhau, mức lương họ nhận được sẽ phụ thuộc vào năng lực cũng như sự chăm chỉ của mỗi người “Làm được nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít”.

Các Freelancer chủ yếu hoạt động trên internet để có thể tìm kiếm khách hàng cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc. Tất nhiên cũng sẽ có một số khó khăn mà những người làm Freelancer gặp phải như: Mức thu phí trung gian khá cao, các thị trường nhỏ lẻ và không có các trung gian.

Một số công việc phổ biến các Freelancer thường làm

Các công việc, lĩnh vực có thể làm Freelancer hiện nay cũng rất đa dạng. Tuy nhiên có những ngành nghề HOT, bạn có thể tham khảo qua như:

Thiết kế website

Dịch thuật

Viết Content

gia sư online

Lập trình phần mềm.

Chạy các chiến dịch quảng cáo ads như: Facebok ads, google ads…

SEO website

Thiết kế hình ảnh, video

Và còn rất nhiều những lĩnh vực khác…

Những ưu và nhược điểm khi làm Freelancer là gì?

Vậy khi làm Freelancer chúng ta có những lợi thế cũng như phải đối mặt với những vấn đề gì?

Ưu điểm khi làm Freelancer

Bạn sẽ có mức thu nhập không giới hạn

Tự do lựa chọn về thời gian, địa điểm làm việc

giúp nâng cao kỹ năng tay nghề, phát triển bản thân hơn thông qua các dự án

Có thể hợp tác cũng nhiều khác hàng

Thoải mái trong công việc khi không có ai quản thúc, giám sát

Có khả năng giúp bạn xây dựng mối quan hệ với nhiều người

Nhược điểm khi làm Freelancer

Tất nhiên rồi cái gì cũng có hai mặt của nó mà, Freelancer cũng vậy! Song song với những ưu điểm, thuận lợi khi làm Freelancer là những hạn chế, khó khăn mà họ cần phải đối mặt như:

Sự phát triển luôn song hành với sự cạnh tranh rất cao

Đối với những người mới bước chân vào làm Freelancer thường khó khăn trong việc tìm kiếm được khách hàng bởi do nhiều yếu tố như trình độ, kinh nghiệm, mối quan hệ chưa cao.

Thu nhập không đều đặn

Để trở thành một Freelancer thành công bạn cần những gì?

Cần xác định và xây dựng kế hoạch cho từng dự án, từng khách hàng Do có thể tự do lựa chọn về địa điểm làm việc nên bạn hãy lựa chọn những địa điểm làm việc thoải mái nhất ở bất kì đâu như: Quán cafe, ở nhà, những nơi yên tĩnh… Cần có sự trung thực với những khách hàng, đối tác của mình Không ngừng cải tiến dịch vụ, sự chuyên nghiệp để tạo lợi thế vượt trội so với các đối thủ Tối ưu hóa thời gian thông qua việc cập nhật các kiến thức hàng ngày Luôn luôn sáng tạo trong công việc Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với khách hàng quản lý tài chính một cách hợp lý

Kết Luận

Như vậy trên đây là những chia sẻ giúp bạn hiểu hơn về hình thức làm Freelancer là gì? Cũng như những vấn đề liên quan đến Freelancer mà bạn nên nắm được trước khi tham gia vào loại hình công việc này. Hy vọng đây sẽ là bài viết hữu ích đối với bạn đọc đặc biệt là những người không thích gò bó, thích mạo hiểm và muốn lựa chọn một hình thức kiếm tiền có thu nhập tốt. Chúc các bạn thành công