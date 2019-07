Paypal Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản PayPal – Update 2019

4 (80%) 1 vote

Paypal là gì – Ngày nay mạng lưới Internet phát triển mạnh mẽ giúp cho đời sống của con người cũng được nâng cao. Với Internet bạn có thể cập nhật các thông tin một cách nhanh chóng, ngoài ra Internet hiện còn mang đến cho bạn lợi ích trong việc mua sắm online và cùng với đó là kéo theo nhu cầu về các công cụ thanh toán trực tuyến khác.

Công cụ thanh toán trực tuyến không những giúp cho việc mua sắm của bạn qua mạng internet dễ dàng hơn mà còn giúp bạn thanh toán các dịch vụ trong nước cũng như quốc tế một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về công cụ thanh toán thương mại điện tử quốc tế nổi tiếng PayPal.

Paypal là gì? Ưu & nhược điểm

Paypal là một cổng thanh toán online lớn nhất thế giới. Bạn có thể dùng thẻ Paypal để mua hàng hóa hay dịch vụ và chuyển tiền cho bạn bè. Bạn cũng có thể nhận tiền qua Paypal sau đó chuyển về ngân hàng Việt Nam.

Paypal giúp việc thanh toán mua hàng và nhận tiền giữa các quốc gia trở nên thuận tiện và ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Paypal ra đời từ năm 1998, và hiện nay được quản lý dưới quyền điều hành của công ty Ebay có trụ sở chính tại bang California của Mỹ.

Paypal luôn hướng tới mục tiêu: An toàn & tiện lợi. Hiện sau nhiều năm hoạt động, paypal đã được sử dụng và tín nhiệm hàng trăm triệu cá nhân & doanh nghiệp.

Paypal hiện tại đã đạt 250 triệu active users vào 2018 & lưu lượng giao dịch gần 150 tỉ USD

Vậy sử dụng Paypal có những ưu điểm gì trong việc thanh toán toàn cầu và tính thanh khoản của nó có tiện dụng không? Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu.

Ưu điểm khi sử dụng Paypal

Các ưu điểm nổi trội của Paypal phải kể đến như:

Thanh toán nhanh chóng, tiện lợi

Bạn có thể dễ dàng hình dung thẻ Paypal như các loại ví điện tử đang làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam thời gian qua (như Momo, Airpay, Zalopay…) nhưng nó được sử dụng ở thị trường quốc tế.

Khi mua sắm online trên các website nước ngoài, bạn chỉ cần chọn Pay with Paypal, sẽ có thể dùng Paypal để thanh toán nhanh gọn.

Nhận & chuyển tiền miễn phí

Giữa các tài khoản cá nhân với nhau (bạn bè, người thân cận), Paypal cho phép bạn chuyển và nhận tiền mà không mất phí.

Gần 80% các website mua sắm trực tuyến nước ngoài đều tích hợp cổng thanh toán Paypal, bạn dễ dàng bắt gặp các biểu tượng hỗ trợ Paypal từ họ.

Theo thống kê, có gần 90% các store kinh doanh online trên nền tảng Shopify sử dụng Paypal như cổng thanh toán chính cho khách hàng trên toàn thế giới.

Nhược điểm của Paypal là gì ?

Nhưng không có gì là hoàn hảo, Paypal vẫn có 1 số nhược điểm riêng, mình sẽ liệt kê ngay bên dưới:

Phí giao dịch cao : Nếu bạn bán hàng hoặc gửi tiền theo mục đích thương mại, phí cho toàn bộ giao dịch là 4,4% + $0.3. (Chẳng hạn gửi $100 sẽ mất $4.7)

: Nếu bạn bán hàng hoặc gửi tiền theo mục đích thương mại, phí cho toàn bộ giao dịch là 4,4% + $0.3. (Chẳng hạn gửi $100 sẽ mất $4.7) Phí rút tiền cao : Để có thể rút tiền từ Paypal về ngân hàng Việt Nam thì chi phí là 60k cho mỗi lần rút. Ngoài ra đối khi nó còn bị chênh lệch tỉ giá USD, thường thấp hơn 800đ so với giá USD thị trường. Số tiền rút tối thiểu là $10.

: Để có thể rút tiền từ Paypal về ngân hàng Việt Nam thì chi phí là 60k cho mỗi lần rút. Ngoài ra đối khi nó còn bị chênh lệch tỉ giá USD, thường thấp hơn 800đ so với giá USD thị trường. Số tiền rút tối thiểu là $10. Bị khóa tài khoản : Ở Việt Nam, rất nhiều người dùng Paypal để rửa tiền, nhận tiền từ những phương pháp cheat, gian lận nên tài khoản Paypal từ Việt Nam bị kiểm soát rất chặt chẽ, dễ bị giới hạn hoặc khóa tài khoản.

PayPal đăng ký cần có điều kiện gì ?

Muốn đăng ký được tài khoản PayPal để sử dụng trong thanh toán, bạn cần đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên

Có CMNN/Căn cước công dân

Có địa chỉ Email đang hoạt động

Có 1 trong các thẻ Visa/Mastercard/America Express

Có nhu cầu mua sắm, giao dịch hoặc thanh toán quốc tế.

Tài khoản paypal là gì ? Cách đăng ký như thế nào?

Bước 1: Truy cập

Bạn cần phải truy cập vào trang chủ của Paypal Click vào Sign Up hoặc Sign Up Now để có thể tạo được tài khoản cho mình:

Bước 2: Chọn loại tài khoản

Trong ứng dụng của ví điện tử này, sẽ có 2 loại tài khoản phổ biến và nó sẽ ứng dụng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, cụ thể:

Buy with PayPal: loại tài khoản thông dụng nhất, dùng cho những tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, nó vẫn có thể nhận tiền và chuyển tiền được nhé.

loại tài khoản thông dụng nhất, dùng cho những tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, nó vẫn có thể nhận tiền và chuyển tiền được nhé. Receive payments with PayPal: Dùng cho các công ty, tổ chức, tập thể, cá nhân kinh doanh bất kỳ một mặt hàng (hợp pháp) nào. Nếu bạn giao dịch với số tiền lớn có thể dùng cái này. Tuy nhiên nếu bạn kiếm tiền online qui mô nhỏ thì không cần thiết dùng cái này vì theo mình biết nó tính phí thì phải.

Sau khi bạn chọn được cái mà bạn mong muốn phù hợp với bạn, ấn Get Started để bắt đầu truy cập!

Bước 3: Điền thông tin cơ bản

Khai bảo cho Paypal biết những thông tin cơ bản của bạn được hiên thị ở đó, cụ thể như sau:

Country/ Quốc gia

Family name/ Họ

Middle name/ Tên đệm

Given Name/ Tên

Email Address/ Địa chỉ Email

Create your password/ Tạo mật khẩu cho bạn

Bước 4: Điền thông tin cá nhân

Bạn điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân của mình gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại. Tham khảo cách điền thông tin của mình nhé. Sau đó, bạn chọn đồng ý với các điều kiện sử dụng rồi nhấn Agree and create account.

Bước 5: Thêm thẻ Mastercard/ Visa nếu có

Liên kết tài khoản PayPal với 1 thẻ thanh toán quốc tế Visa hoặc thẻ MasterCard mà bạn có bằng cách nhấp vào Add a card to start using your PayPal account.

Bước 6: Hoàn tất

Sau khi liến kết thẻ với tài khoản Paypal, thì sau đó quá trình đăng ký của bạn coi như đã hoàn tất xong xuôi.

Bạn đăng nhập vào PayPal, tại giao diện sẽ hiển thị yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email hoặc kiểm tra hòm mail. Bạn click vào Confirm Your Email Address.

Cách rút tiền từ tài khoản Paypal

Cách rút tiền từ paypal

Thật đơn giản để có thể rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn. Bạn có thể chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng được liên kết của mình, sử dụng PayPal Debit MasterCard nếu bạn có tài khoản PayPal Cash Plus hoặc gửi cho chúng tôi qua séc.

Chuyển khoản ngân hàng

Cách phổ biến nhất để có thể rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn là chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn, nhập số tiền bạn muốn rút và chọn tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Chúng tôi chuyển an toàn số tiền từ tài khoản PayPal của bạn vào tài khoản ngân hàng của bạn mà không mất phí.

Dự kiến ​​đến: 1 ngày

làm việc Chuyển tiền được thực hiện sau 7:00 PM hoặc vào cuối tuần hoặc ngày lễ mất nhiều thời gian hơn. Tất cả các giao dịch đều có thể được xem xét và có thể bị trì hoãn hoặc dừng lại nếu chúng tôi xác định được vấn đề. Mức tối thiểu bạn có thể rút là $ 1 USD. Đảm bảo rằng tên đã đăng ký trên tài khoản PayPal của bạn khớp với tên trên tài khoản ngân hàng của bạn.

Thẻ ghi nợ và thẻ trả trước đủ điều kiện Visa và MasterCard

Rút tiền vào ngân hàng của bạn bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước đủ điều kiện là cách nhanh hơn để rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn.

Dự kiến ​​đến: khoảng 30 phút .

Tất cả các giao dịch đều có thể được xem xét và có thể bị trì hoãn hoặc dừng lại nếu chúng tôi xác định được vấn đề. Có một khoản phí để rút tiền bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước đủ điều kiện của bạn. Tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ bổ sung có thể được áp dụng khi rút tiền từ một loại tiền không phải trong nước.

Thẻ ghi nợ PayPal

Các Debit MasterCard PayPal là cách nhanh nhất để rút tiền từ tài khoản PayPal Cash Thêm vào bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng PayPal Debit MasterCard® tại hầu hết các máy ATM để nhận tiền mặt từ tài khoản PayPal Cash Plus của bạn ngay lập tức. Chọn Kiểm tra tài khoản khi bạn rút tiền từ ATM. Bạn cũng có thể sử dụng PayPal Debit MasterCard để mua hàng ở bất cứ nơi nào MasterCard được chấp nhận.

Bạn có thể rút tới $ 400,00 USD từ tài khoản của mình từ ATM mỗi ngày. Phí ATM bổ sung liên quan đến rút tiền mặt và thanh toán nước ngoài có thể được áp dụng.

Nhận séc

Nếu bạn không muốn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, bạn có thể yêu cầu séc. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn, nhấp Chuyển vào ngân hàng của bạn theo số dư của bạn và nhấp vào Yêu cầu kiểm tra qua thư thay thế . Khách hàng ở Mỹ sẽ nhận được séc trong vòng 1-2 tuần. Có thể mất đến 6 tuần để khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ nhận được séc.

Paypal liên kết với ngân hàng nào?

Paypal hiện tại liên kết với rất nhiều ngân hàng tại Việt Nam, một số ngân hàng phổ biến được liên kết như:

Vietcombank

BIDV

Techcombank

Viettinbank

Sacombank

VP Bank

ACB

SHB

TPBank

Điều kiện để bạn có thể rút tiền về Việt Nam từ paypal là tài khoản của bạn phải có trên 10$ và một lưu ý đáng quang trọng nữa là phí cho mỗi lần rút thì Paypal trừ bạn 60.000đ chưa kế phí ở ngân hàng đấy nhé và thường ngân hàng sẽ trừ bạn thêm 60.000đ nữa.

Kết Luận

Trên đây là bài viết về “PayPal la gi? Hướng dẫn tạo tài khoản paypal, cách rút tiền paypal”. Hy vọng qua bài viết này bạn có thể dễ dàng đăng ký, thành công tài khoản tại cổng thanh toán Paypal cũng như biết cách nạp và rút tiền dễ dàng nhất.

Trên đây là bài viết về "PayPal la gi? Hướng dẫn tạo tài khoản paypal, cách rút tiền paypal". Hy vọng qua bài viết này bạn có thể dễ dàng đăng ký, thành công tài khoản tại cổng thanh toán Paypal cũng như biết cách nạp và rút tiền dễ dàng nhất.

