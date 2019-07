Truyền Thông Marketing Là Gì ? Cách Xây Dựng Chiến Lược Hiệu Quả

4 (80%) 1 vote

Truyền thông Marketing là gì? – Truyền thông Marketing hay còn gọi là Marketing Communication, là một phần căn bản và không thể thiếu trong những nỗ lực tiếp thị của một công ty, doanh nghiệp. Hiểu theo cách đơn giản, truyền thông trong Marketing có ​​thể được mô tả như là tất cả các thông điệp và các phương tiện truyền thông mà công ty doanh nghiệp có thể triển khai để có thể tiếp cận tới thị trường tiềm năng của mình một cách hiệu quả.

Hiện nay có rất nhiều hình thức truyền thông Marketing khác nhau như: truyền thông một cách trực tiếp hoặc truyền thông một cách gián tiếp. Tuy nhiên phụ thuộc vào từng mục tiêu truyền thông Marketing là gì mà doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình hình thức truyên thông phù hợp nhất.

Các mục tiêu truyền thông Marketing là gì?

Truyền thông Marketing có hai mục tiêu chính đó là “hình thành và duy trì nhu cầu và sở thích cho sản phẩm” và “rút ngắn chu kỳ bán hàng”.

Hình thành nhu cầu về sản phẩm

Xây dựng sự nhận biết thương hiệu thường là một nỗ lực lâu dài với mục đích sử dụng các công cụ truyền thông giúp định vị thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng tiềm năng. Từ đó, khách hàng nhận biết sự có mặt của bạn và sản phẩm mà bạn đang cung cấp, mục đích nhằm khi mà khách hàng có nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm mà bạn cung cấp, ngay lập tức khách hàng sẽ nhớ ngay đến thương hiệu, sản phẩm của bạn.

Định vị và xây dựng sự nhận biết thương hiệu cần phải có nhiều thời gian cùng với đó là sự nhất quán nhất định và nó phải duy trì được những cam kết ngầm định giữa doanh nghiệp với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình.

Thông qua nghiên cứu thị trường và giao tiếp trực tiếp với người bán hàng, các nhân viên truyền thông Marketing phải xác định được cách thức để đẩy nhanh quá trình mua của khách hàng tiềm năng.

Trong trường hợp các sản phẩm công nghệ cao, chu kỳ bán hàng liên quan chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc hướng dẫn khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu của quá trình mua.

Hãy nhớ rằng việc hình thành những nhu cầu của người tiêu dùng bằng cách xây dựng sự nhận biết thương hiệu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị phần, lợi nhuận và thậm chí là sự tiếp cận của bạn đối với khách hàng tiềm năng – nguồn cung cấp giá trị lâu dài cho công ty.

Rút ngắn chu kỳ bán hàng cho doanh nghiệp

Việc rút ngắn chu kỳ bán hàng sẽ giúp cho nhân viên bán hàng và các đối tác trong hệ thống kênh phân phối trong nỗ lực xác định, thu hút và phân phối tới khách hàng mục tiêu. Để có thể rút ngắn được chu kỳ bán hàng này yêu cầu công ty doanh nghiệp phải nắm được rõ quá trình mua của người tiêu dùng.

Cách xây dựng chiến lược truyền thông trong marketing

Sau khi các bạn đã hiểu được sơ lược khái niệm truyền thông marketing là gì, chúng ta sẽ bắt tay vào chiến lược xây dựng truyền thông hiệu quả thông qua việc xác định và tối ưu các yếu tố sau nhé!

Đối tượng mục tiêu

Tất nhiên việc đầu tiên quan trọng nhất là bạn phải xác định rõ đối tượng khách hàng của mình sẽ nhận được các thông điệp truyền thông là ai. Bạn cũng cần phân định rõ ràng khách hàng đang có và khách hàng tiềm năng vì với mỗi đối tượng khách hàng, bạn sẽ gửi đi những thông điệp khác nhau và sử dụng phương tiện truyền thông cũng khác nhau.

Ngoài ra, bạn cần phải xem xét các yếu tố khác nhau như: nhu cầu, tuổi tác, thu nhập…giữa một nhóm đối tượng này với nhóm đối tượng khác.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng số lượng khách hàng mà bạn đang cố marketing càng lớn thì thông điệp của bạn càng thiếu cụ thể và thiếu thuyết phục.

Thông điệp định vị

Giữa rất nhiều thông điệp truyền thông như hiện nay, một định vị tốt sẽ giúp bạn có rất nhiều cơ hội tìm được con đường đi vào nhận thức, suy nghĩ của khách hàng và lưu lại đó lâu dài nhất có thể.

Xác định được mục tiêu truyền thông marketing là gì ?

Mục tiêu truyền thông là điều bạn muốn đạt được thông qua các chiến dịch truyền thông. Nó có thể là xây dựng hình ảnh, các giá trị cho thương hiệu; gia tăng sự nhận biết của người tiêu dùng về một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó; thông báo về chương trình khuyến mãi; giới thiệu sản phẩm mới…Với việc xác định mục tiêu marketing cụ thể, bạn sẽ có cơ sở để đo lường hiệu quả của chương trình truyền thông bạn đã thực hiện.

Chiến lược tiếp cận và thông điệp cần truyền đi

Thông qua sự hiểu biết của mình về khách hàng và thị trường, bạn cần xác định thông điệp mình muốn truyền đến khách hàng là gì, thông điệp đó phản ánh nỗ lực của bạn trong việc chiếm lấy một vị trí trong tâm trí khách hàng mà bạn đã định vị. Thông điệp đó có thể được truyền đến khách hàng bằng một phương tiện truyền thông đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều phương tiện khác nhau, tuỳ vào đặc điểm khách hàng và thị trường cũng như tuỳ vào khả năng của bạn.

Truyền thông và hiệu quả kinh doanh

Mục đích của việc truyền thông là phải mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh, và do vậy bạn cần phải được đo lường. Người ta đo lường hiệu quả truyền thông bằng cách so sánh hiệu quả đạt được với mục tiêu đề ra từ ban đầu và so sánh chi phí phải bỏ ra giữa những phương tiện truyền thông khác nhau để xem xét. Ví dụ như bạn đặt ra mục tiêu ít nhất 80% khách hàng mục tiêu có thể nhận biết sản phẩm mới của bạn trong vòng 3 tháng, và sau 3 tháng kể từ khi thực hiện chương trình truyền thông, bạn thực hiện một cuộc thăm dò khách hàng để kiểm tra xem kết quả phần trăm khách hàng nhận biết sản phẩm mới của bạn là bao nhiêu.

Theo đuổi

Một sản phẩm hoàn toàn mới, đáp ứng nhu cầu bức thiết của khách hàng thường sẽ dễ đi vào lòng người hơn là một sản phẩm không có gì khác biệt và cùng tham gia trên một thị trường. Xây dựng một thương hiệu đòi hỏi ở bạn sự kiên trì và một chiến lược truyền thông lâu dài.

Kết luận

Trên đây là giải đáp của Controlling-Portal về câu hỏi truyền thông marketing là gì và cách xây dựng một chiến lược truyền thông sao cho hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng ngay.

Để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trên thị trường, doanh nghiệp cần nhiều hơn là một sản phẩm tốt. Do đó, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu của minh thành một thương hiệu được khách hàng ưa chuộng, và đó chính là vai trò của truyền thông marketing. Controlling-Portal xin chúc các bạn thành công nhé!

