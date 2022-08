5 cách sửa loa máy tính Win 10 đơn giản nhất

Cách 2: Với cách này bạn có thể tự tải Drivers âm thanh trên hệ điều hành Windows. Đầu tiện bạn cũng click chuột vào Sound, video and game controllers. Sau đó chọn Browse my computer for driver software. -> chọn tiếp Let me pick from a list of device drivers on my computer -> Next. Sau đó bạn chỉ cần chọn High Definition Audio Device nhấn Next để tải drivers mới cho máy tính của mình.