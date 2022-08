Nguyên nhân và cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính đơn giản

Rate this post

Tình trạng máy tính bị lỗi phông là tình trạng có thể gặp phải trong quá trình sử dụng. Việc lỗi phông sẽ khiến bạn cảm thấy bất tiện khi sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính nhanh chóng và hiệu quả.

Nguyên nhân khiến máy tính bị lỗi phông chữ

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng máy tính bị lỗi phông chữ. Trong đó nguyên nhân phổ biến có thể kể đến là:

Lỗi do bộ gõ Tiếng Việt

Do cài thiếu phông chữ

Đây là hai nguyên nhân thường gặp, bặn có thể thiết lập, tải lại bộ gõ hoặc kiểm tra các phông chữ đã được cài đặt để thử khắc phục.

Cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính

Lỗi máy tính bị thiếu font chữ

Để có thể sử dụng được Tiếng Việt cho máy tính bạn sẽ cần quan tâm tới hai điều kiện là bộ gõ và bộ font chữ. Khi cài đặt hệ điều hành Windows, máy tính sẽ có những font chữ sẵn.

Tuy nhiên ngôn ngữ của nước ta là mã utf 8 và chỉ có một số font được sử dụng để gõ Tiếng Việt. Khi này tình trạng lỗi font chữ là rất phổ biến. Cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính khi này là cần cài đặt thêm các font Tiếng Việt.

Bạn có thể tìm kiếm các font chữ sau đó tải về, giải nén và cài đặt. Bên cạnh đó đừng quên cài đặt thêm bộ gõ Tiếng Việt Unikey hoặc Vietkey để có thể sử dụng,

Trong một số trường hợp nếu bộ gõ lỗi thì bạn sẽ cũng gặp phải tình trạng lỗi font.

Lỗi font chữ trên máy tính do trình duyệt

Nếu bạn gặp phải tình trạng máy tính bị lỗi font chữ, bạn có thể tìm hiểu xem có phải do trình duyệt hay không. Đôi khi việc cài đặt thêm tính năng cho trình duyệt cũng có thể gây nên hiện tượng này.

Với mỗi trình duyệt sẽ có một cách khắc phục khác nhau, chúng tôi sẽ chia sẻ cách sửa lỗi trên 2 trình duyệt phổ biến nhất là Internet Explorer, Chrome

Trình duyệt Internet Explorer

Để khắc phục lỗi phông chữ, trên thanh công cụ của Internet Explorer chọn Tool >> Internet Options >> Chọn Accessibility>> chọn Ignore font style specified on Web pages >> Ok.

Khi đã thao tác xong bạn tắt trình duyệt và thử lại để kiểm tra.

Trình duyệt Chrome

Cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính ở trình duyệt Chrome là vào Cài đặt -> Chọn cài đặt nâng cao -> Tùy chỉnh phông chữ -> Chọn phông chữ, kích thước, font chữ -> Hoàn tất.

Sau khi thực hiện xong bạn tắt trình duyệt và thử lại.

Phục hồi cài đặt font chữ mặc định trên Win 10

Trường hợp bạn sử dụng Win 10 mà bị lỗi thì nguyên nhân là do việc bạn sử dụng các phần mềm dọn rác tự động hoặc do font và File register không hoạt động.

Các phần mềm dọn rác có thể xóa nhầm font hoặc file của font trong máy tính có thể khiến việc lỗi phông chữ xảy ra.

Hoặc nếu bạn cài đặt quá nhiều font hoặc copy font có thể khiến giao diện window không thể nhận diện. Thông thường hệ điều hành này sẽ ưu tiên sử dụng font Tahoma trên giao diện. Nhưng nếu chọn cách copy paste để cài đặt sẽ khiến font bị lỗi.

Khi này bạn sẽ cần khôi phục cài đặt để khắc phục tình trạng này. Để thao tác bạn tìm kiếm Control Panel trên thanh công cụ, sau đó chọn mục Appearance and Personalization, tiếp tục chọn Fonts. Tại đây, chọn Font Setting từ menu để chọn loại font chữ. Sau khi chọn xong bạn click vào Restore default font setting để có thể khôi phục cài đặt về font chữ mặc định. Sau khi thao tác bạn tiến hành khởi động lại máy để kiểm tra xem tình trạng lỗi font đã được khắc phục chưa.

Sửa lỗi font chữ trên Word, Excel bằng Unikey

Cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính mà bạn có thể tham khảo là sử dụng Unikey. Việc sử dụng Word, Excel nhưng chưa bật Unikey là lý do khiến bạn không thể gõ Tiếng Việt.

Với nguyên nhân này bạn chỉ cần chọn Unikey, sau đó khởi động Unikey để sử dụng là có thể khắc phục được lỗi này dễ dàng.

Sử dụng phiên bản thử nghiệm trên Chrome để sửa lỗi font chữ

Với cách này thao tác cực kỳ đơn giản và dễ dàng.Bạn chỉ cần truy cập vào Chrome trên thanh công cụ, chọn Cài đặt.

Sau đó chọn mục cài đặt nâng cao, rồi chọn tùy chỉnh phông chữ. Tại đây bạn lựa chọn font chữ mình muốn sử dụng và lưu lại. Sau khi đã hoàn tất bạn tắt Chrome và khởi động lại để xem kết quả.

Thông thường cách làm này sẽ giúp bạn khắc phục dễ dàng tình trạng font chữ bị lỗi, hỏng khi sử dụng.

Bài viết đã chia sẻ nguyên nhân cùng cách sửa lỗi phông chữ trên máy tính đơn giản, chi tiết. Bạn có thể thử lần lượt để tìm ra nguyên nhân và khắc phục tình trạng lỗi phông. Nếu trong trường hợp thử các phương án trên mà tình trạng không được cải thiện, bạn cần đem máy tới tiệm sửa chữa uy tín để được kiểm tra và tư vấn,