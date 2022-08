Hướng dẫn cài win 11 chi tiết và tải file ISO chính gốc

Rate this post

Hệ điều hành Windows 11 đã ra mắt từ lâu và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng nhờ nhiều tính năng tiện ích. Vậy bạn đã biết cách cài win 11 hay chưa? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số cách cài đặt win 11 đơn giản, dễ thực hiện.

Link tải file cài win 11 chính thức từ Microsoft cập nhập 5/10/2021

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11

Chuẩn bị cài đặt win 11

Bước 1: Tải tệp ISO của Windows 11 về máy tính

Bước 2: Tiến hành tạo USB cài đặt Windows 11

Trước tiên bạn cần tải và cài đặt phần mềm Rufus trên máy tính của bạn. Sau đó, bạn mở phần mềm Rufus, chọn Select và duyệt đến thư mục chứa tệp ISO Windows 11 mà bạn đã tải xuống. Dưới khung Device, chọn ký tự ổ USB mà bạn đã kết nối vào máy tính. Sau khi hoàn tất, Click chuột vào Start để bắt đầu.

Các bước cài đặt win 11 trên Pc/Laptop qua file ISO

Bước 1: Khởi động máy tính và ấn phím Boot liên tục. Mỗi dòng máy sẽ có phím tắt Boot khác nhau, để biết được máy của mình có phím tắt Boot là gì, bạn lên Google tìm kiếm theo cú pháp “Phím tắt Boot + tên hãng máy tính”

Bước 2: Trên giao diện của Boot, chọn Boot From USB Drive hoặc USB Hard Drive

Bước 3: Thiết lập ngôn ngữ, thời gian và bàn phím sau đó chọn next

Bước 4: Ở giao diện này chọn Install Now để thực hiện các bước tiếp theo

Bước 5: Nếu bạn có key bản quyền của Microsoft thì nhập vào, nếu không có thì chọn “I don’t have a product key”

Bước 6: Ở giao diện này, bạn chọn phiên bản Windows 11 mà mình mong muốn rồi nhấn Next

Bước 7: Chọn Custom: Install Windows only (advanced). Lưu ý, lựa chọn này sẽ khiến bạn mất hết dữ liệu trong ổ mà bạn định cài đặt Windows 11.

Bước 8: Ở màn hình này, bạn sẽ được yêu cầu chọn phân vùng, kích hoạt phân vùng mà bạn muốn cài đặt Windows rồi nhấn Next

Bước 9: Chờ một chút để Windows 11 hoàn thành quá trình cài đặt.

Bước 10: Máy tính sẽ khởi động lại sau khi hoàn tất cài đặt. Khi khởi động lại, bạn sẽ thấy màn hình thiết lập Windows 11 OOBE hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập bộ cài win 11. Đầu tiên Windows sẽ hỏi bạn là đây có phải quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn không, bạn có thể thiết lập lại nếu cần.

Bước 11: Tiếp đó là thiết lập bàn phím. Sau khi thiết lập bàn phím chính Windows 11 sẽ hỏi bạn muốn thiết lập bàn phím phụ không. Nếu có nhu cầu bạn nhấn Add layout còn không chọn Skip để bỏ qua yêu cầu này.

Bước 12: Windows 11 sẽ mất vài phút để thực hiện các thay đổi mà bạn đã chọn

Bước 13: Chọn set up for personal use

Bước 14: Thiết lập lại tài khoản đăng nhập vào máy tính. Microsoft sẽ hiển thị mặc định phương thức đăng nhập vào máy của bạn, bạn cũng có thể thay đổi bằng cách chọn Sign-in options

Cuối cùng, giao diện mới nhất của Windows 11 sẽ hiện lên và cách cài win 11 qua file ISO cũng hoàn tất.

3 cách cập nhật lên win 11 chuẩn nhất

Cách update các phiên bản của hệ điều hành Windows 11 chính thức

Đây là cách cài win 11 chính thống và an toàn nhất. Với cách này, bạn có thể yên tâm rằng máy tính của mình đã hoàn toàn tương thích với hệ điều hành mới và không xảy ra lỗi nghiêm trọng. Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Bạn vào mục Settings của Windows, chọn Update & Security sau đó click vào Windows Update

Bước 2: Bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo mời nâng cấp lên Windows 11 chính thức từ Microsoft. Bạn chọn Download and install để bắt đầu nâng cấp hệ điều hành lên Windows 11 nhé.

Cách update lên bản Windows 11 chính thức từ Windows 11 Insider

Đây là cách nâng cấp lên Windows 11 chính thức an toàn, đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn vào mục Settings, chọn Windows Update và click Windows Insider Program

Bước 2: Bạn chọn Stop getting preview builds và bật On ở mục Unenroll this device when the next version of Windows releases. Giờ đây, máy tính sẽ tự động ngắt khởi chương trình Insider và chỉ nhân bản update Windows 11 chính thức để cập nhật

Cách update bản Windows 11 nhờ vào Windows 11 Installation Assistant

Cách cài win 11 này chỉ dành cho những người rành về công nghệ và máy tính. Vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Các bước thực hiện cụ thể là:

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web sau https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11 . Tại mục Windows 11 Installation Assistant, bạn chọn Before you begin và đọc các điều kiện để nâng cấp.

Bước 2: Bạn nhấn Download Now để tải Windows 11 Installation Assistant về máy

Bước 3: Bạn chọn mục Windows11InstallationAssistant.exe và chọn Accept and Install

Bước 4: Máy tính sẽ tự động tải các tệp Windows 11

Bước 5: Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn chọn Restart now. Lúc này máy sẽ tiếp tục cài đặt và bạn không được tắt máy trong khi quá trình Windows 11 đang diễn ra. Quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng mật khẩu và mã pin trước đây.

Qua bài viết trên đây, controlling-portal.org đã hướng dẫn bạn cách cài win 11 cũng như cách tải file ISO chính gốc. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã biết cách cài đặt win 11 bằng nhiều cách khác nhau để có những trải nghiệm tốt hơn.