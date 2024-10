Destino Centro: Cơn lốc bất động sản tại Long An

Rate this post

Giữa lòng Long An, một cơn lốc bất động sản đang âm thầm dâng trào, và điểm nhấn chính là Destino Centro – một dự án căn hộ vượt trội, nơi bạn có thể chạm đến giấc mơ sở hữu nhà chỉ với 900 triệu đồng. Nhưng giá cả chỉ là khởi đầu của câu chuyện. Destino Centro như một viên ngọc lấp lánh, nằm tại nơi giao thoa của sự phát triển và tiềm năng, được tô điểm bởi tầm nhìn chiến lược và tương lai rực rỡ. Được tạo dựng bởi Viethouse Group và phát triển bởi SeaHoldings, đây chính là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai khát khao một không gian sống hiện đại giữa trung tâm Long An – nơi mà cuộc sống và đầu tư cùng hòa quyện.

VỊ TRÍ DESTINO CENTRO ĐẮC ĐỊA: CHÌA KHÓA KẾT NỐI MIỀN TÂY NAM BỘ

Destino Centro như một cánh cửa mở ra miền đất hứa, tọa lạc ngay tại 54 Quốc lộ 1A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, dự án chính là đầu mối giao thương huyết mạch của Long An và cả vùng miền Tây. Từ đây, chỉ mất khoảng 30 phút để bạn có thể chạm vào sự sầm uất của TP.HCM, hoặc dễ dàng di chuyển đến các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu qua hệ thống cao tốc liên vùng. Quốc lộ 1A và DT830 không chỉ là những con đường thông thương, mà còn là cầu nối giúp cư dân Destino Centro tiếp cận các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế một cách nhanh chóng và thuận tiện.

TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP: ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG XANH

Cuộc sống tại căn hộ Destino Centro không đơn thuần là an cư – mà là sự tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Trong không gian rộng 21.565,5 m², mật độ xây dựng chỉ chiếm 54%, phần còn lại được thiên nhiên vẽ lên với màu xanh bát ngát của cây cối và cảnh quan. Destino Centro không chỉ mang đến những căn hộ, mà còn trao tặng một cuộc sống tràn đầy năng lượng với công viên nước sang trọng, phố đi bộ ven sông lãng mạn, và hàng loạt tiện ích hiện đại khác như phòng gym, hồ bơi, khu thể thao đa năng.

Với hệ thống trường học quốc tế ngay trong khuôn viên, các gia đình trẻ hoàn toàn có thể an tâm khi con em mình được giáo dục trong một môi trường phát triển toàn diện. Không gian mua sắm, giải trí, cùng khu BBQ ngoài trời sẽ làm hài lòng cả những tâm hồn yêu thích sự bình dị, tiện nghi. Và dĩ nhiên, yếu tố an ninh được đặt lên hàng đầu với hệ thống bảo vệ 24/7, thang máy tốc độ cao và các tiêu chuẩn thoát hiểm quốc tế. Tất cả được thiết kế nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối, cũng như tạo dựng một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và hiện đại.

CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN: NIỀM TIN TỪ SEAHOLDINGS VÀ VIETHOUSE GROUP

SeaHoldings và Viethouse Group không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo một công trình, mà họ mang đến một giá trị sống đích thực cho cộng đồng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm của Viethouse Group và tầm nhìn chiến lược của SeaHoldings, Destino Centro không chỉ là một nơi để ở, mà là biểu tượng của chất lượng và sự tinh tế.

Mỗi căn hộ tại đây đều được chăm chút từ từng đường nét thiết kế, tối ưu hóa không gian để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và luồng gió trời. Mỗi căn nhà như một bản nhạc nhẹ nhàng, đưa cư dân vào một hành trình sống động giữa lòng thiên nhiên. Đây không chỉ là cam kết về chất lượng công trình, mà còn là lời hứa về một môi trường sống bền vững, nơi mà sức khỏe và hạnh phúc của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu.

CƠ HỘI VÀNG VỚI GIÁ BÁN SIÊU HẤP DẪN: CHỈ TỪ 900 TRIỆU ĐỒNG

Thật khó tin rằng với chỉ 900 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu một căn hộ hiện đại tại Destino Centro. So với thị trường bất động sản Long An đang sôi động, đây thực sự là một mức giá không thể tốt hơn, đặc biệt khi giá căn hộ ở các khu vực lân cận đang có xu hướng tăng cao. Với mức giá này, dự án không chỉ phù hợp cho các gia đình trẻ muốn tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng, mà còn mở ra cánh cửa đầu tư với tiềm năng sinh lời vượt trội.

Giá bán tại Destino Centro dao động từ 900 triệu đến 1,4 tỷ đồng, với mức trung bình khoảng 26 triệu đồng/m². Chỉ với 20 triệu đồng đặt cọc, bạn đã có thể bước chân vào cuộc sống đẳng cấp tại đây, mở ra cánh cửa cho những cơ hội đầu tư dài hạn.

DỰ ÁN DESTINO CENTRO THỜI KHẮC VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG THÁI

Nếu bạn đang tìm kiếm một kênh đầu tư bất động sản, Destino Centro là lựa chọn không thể bỏ qua. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược ngay tại cửa ngõ giao thương miền Tây, dự án còn nằm trong vùng phát triển hạ tầng mạnh mẽ. Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các tuyến đường vành đai 3 và 4 đều đang được đầu tư, giúp giá trị bất động sản tại Bến Lức hứa hẹn tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai.

Hơn nữa, sự phát triển của các khu công nghiệp lân cận sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở tăng cao, đặc biệt là từ giới chuyên gia và kỹ sư đang làm việc tại các khu vực này. Điều này giúp tăng tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời cho các căn hộ tại Destino Centro, làm cho dự án trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

DESTINO CENTRO: BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA LONG AN

Destino Centro không chỉ là nơi bạn chọn để ở, mà còn là biểu tượng cho một cuộc sống đẳng cấp tại Long An. Với mức giá cạnh tranh, vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích vượt trội, dự án đã và đang tạo nên một cơn sốt trên thị trường. Đây chính là thời điểm vàng để bạn nắm bắt cơ hội, biến giấc mơ sở hữu căn hộ trong tầm tay trở thành hiện thực.

Để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ Destino Centro – biểu tượng mới của Long An, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Một cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi và tràn đầy tiềm năng phát triển đang chờ đón bạn! Hãy để Destino Centro trở thành điểm dừng chân hoàn hảo cho tổ ấm và hành trình đầu tư của bạn.

Hotline: 0909262822

Website: https://phuchunggroup.vn/du-an/can-ho-destino-centro/