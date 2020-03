5 (100%) 1 vote

Hiên nay công nghệ in áo thun được phát triển một cách nhanh chóng và đã cho ra đời những mẫu áo thun rất đẹp cho giới trẻ, với rất nhiều sự đa dạng từ mẫu mã, chất lượng mực in cũng như giá cả trên thị trường. Bạn đang nhu cầu tìm địa chỉ in áo thun giá rẻ thì hãy tham khảo top 10 địa chỉ in áo thun sau đây của blog controlling portal chia sẽ nhé!

Top 10 địa chỉ in áo thun giá rẻ tại tphcm

Mặc áo thun in các hình theo sở thích riêng của mỗi cá nhân đang là xu hướng được rất nhiều giới trẻ hướng tới. Dưới đây là danh sách top 10 địa chỉ in áo thun giá rẻ theo yêu cầu ở TPHCM dành cho bạn.

Xưởng In Áo Thun – Công Ty Đồng Phục Zavi

Nếu bạn muốn tìm nơi in áo thun giá rẻ thì không thể bỏ qua cái tên nổi tiếng và uy tín này, đó chính là công ty may áo thun đồng phục zavi. Đây chắc chắn là cái tên quen thuộc nhất đối với các bạn trẻ đam mê với áo thun trên toàn quốc. Tại công ty đồng phục Zavi có quy mô và uy tín hàng đầu tại khu vực Tphcm.

Với công nghệ in hiện đại, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, luôn đúng hẹn giao sản phẩm cho khách hàng là những tiêu chí khiến cho đồng phục zavi trở thành địa chỉ in áo thun theo yêu cầu được nhiều khách hàng đánh giá cao và tin tưởng.

Thông tin liên hệ:

ĐC : 3/6 Đường số 01 P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tphcm

Sđt: 0924.950.379

Email: aolopzavi@gmail.com

Website: https://dongphuczavi.vn

Facebook: https://facebook.com/dongphuczavi

In Áo Nhanh – Printstyle

Printstyle là địa chỉ thứ 2 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn, tại Printstyle chuyên cung cấp các dịch vụ in áo thun nhanh, lấy liền theo yêu cầu giúp khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại với một số ưu điểm như sau:

Hệ thống in ấn chuyên nghiệp hiện đại, nhân viên nhiệt tình.

Thiết kế miễn phí theo yêu cầu của khách hàng.

quá trình In nhanh chóng từ 20 – 30 phút

Giá hấp dẫn từ 80 – 160.000/áo

Có chế độ bảo hành sản phẩm

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 132/1 đường số 9, P. 9, Q. Gò Vấp, TP HCM

Hotline: 0934 512 518

Website: http://printstyle.vn

Email: prinstyle.vn@gmail.com

In Áo Thun Giá Rẻ – Xưởng Áo Thun An Phát Đạt

Bạn đang cần tìm một nơi in áo thun uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý, đảm bảo tiến độ thực hiện, số lượng in lớn tại Tphcm. Các bạn hãy tìm đến Công ty In Áo Thun An Phát Đạt đảm bảo các bạn sẽ hài lòng.

Xưởng may Phát Đạt là nơi chuyên nhận in áo thun đồng phục, áo thun quà tặng với giá rẻ để bạn lựa chọn. Hiện nay An Phát Đạt đang là một trong những xưởng bán áo thun giá sỉ được nhiều người ưa chuộng.

Thông tin liên hệ

Văn phòng: 25 Trịnh Lỗi, P.Phú Thọ Hòa, Q Tân Phú,Tp.HCM

Xưởng in: Số 7 Đ.số 9, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Hotline: 093.4000.769

Website: mayaothun.net

Xuongmayaothunkn.com

Xưởng áo thun KN chính là địa chỉ bỏ sỉ áo thun trơn giá rẻ cho các shop, bán sỉ áo thun trơn in chuyển nhiệt trên toàn quốc. Các dòng sản phẩm bao gồm : áo thun trơn in nhiệt, áo thun gia đình. và cung cấp thiết bị in chuyển nhiệt với máy móc thiết bị hiện đại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 80/12/87, Dương Quảng Hàm,P5. Gò Vấp. TPHCM

Hotline: 0933466072

Website: xuongmayaothunkn.com

In Áo Thun Lấy Liền – Gecko.vn

Gecko được thành lập với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những chiếc áo thun ưng ý nhất, hài lòng về kiểu áo và hình in. Gecko cung cấp nền tảng để khách hàng có thể tự tay thiết kế chiếc áo cho chính mình, hoặc giúp đỡ thành viên khác thiết kế áo. Đồng thời, gecko cung cấp dịch vụ sản xuất áo thun đồng phục, thời trang theo yêu cầu dành cho đồng phục lớp, công ty, các nhãn hàng thời trang.

Gecko sử dụng 3 công nghệ in như sau:

In chìm (in nhiệt/in phun trực tiếp DTG)

In nổi (in lụa /in decal nhiệt)

In nổi DTG

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 62/8 bis Trần Bình trọng, P. 5, Q. Bình Thạnh, Tp HCM

Hotline: 0938 807 996

Email: lienhe@gecko.vn

Website: www.gecko.vn

In Áo Thun Đồng Phục – Dịch Vụ In Áo MK

MK luôn có những xu hướng mới thay đổi theo từng ngày, với công nghệ in ấn mới nhất hiện nay trên thị trường. Thách thức được mọi ý tưởng cùng với sự sáng tạo không giới hạn. MK cam kết sẽ mang đến cho khách hàng một dịch vụ in ấn chuyên nghiệp với mức giá cạnh tranh nhất. Đáp ứng mọi nhu cầu và giải quyết mọi vấn đề rắc rối của bạn trong việc tìm in cho mình những chiếc áo thun đồng phục.

Bên cạnh đó, MK in số lượng từ nhỏ đến lớn, trên hầu hết các chất liệu vải từ thun, thun cotton 100%, polyester, vải nỉ, đến vải kate, sơ mi và những chất liệu in khác.

Thông tin liên hệ

Facebook: https://www.facebook.com/tshirtprintingquangminh

Hotline: 0122 779 3478

In Áo Thun Giá Rẻ – Xưởng Áo Thun Kabuto

Xưởng áo thun Kabuto là địa chỉ tự gia công sản xuất sản phẩm nên các bạn có thể yên tâm sẽ nhận được giá gốc, không qua bất kỳ trung gian nào. Bên cạnh đó điểm mạnh của Kabuto đó chính là luôn cập nhật hàng mới với nhiều mẫu mã, phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ ngày nay. Đúng như cam kết ngay từ đầu với quý khách hàng, khi đến với Kabuto khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi mua hàng bởi sản phẩm được đảm bảo về chất lượng cũng như mực in đẹp dành cho bạn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 10/7 Lâm Thị Hố- Tân chánh hiệp- Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0937895891 | 0933495491

Website: aothuntrongiasi.com

Áo thun Thông Điệp

Áo thun Thông Điệp là địa chỉ chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, mang giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Áo thun Thông Điệp không chỉ bán sản phẩm, mà còn chia sẻ phong cách sống với những giá trị: niềm vui, sức khỏe, tình yêu, gia đình, tình bạn, tài chính, yêu nghề, thiện nguyện.

Mỗi khi bạn mặc một chiếc áo, không đơn giản chỉ là thời trang mà còn là lan tỏa thông điệp. Mỗi khi bạn sử dụng một sản phẩm chính là chia sẻ niềm đam mê đến người thân, bạn bè và cả những người chưa quen biết. Họ sẽ cảm nhận được điều gì đó từ bạn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 223/25 Nguyễn Tiểu La, P. 8, Q. 10, Tp HCM

Hotline: 0934 337 667 / 0918 68 18 78

Email: aothunthongdiep@gmail.com

Website: www.aothunthongdiep.com

Facebook: www.fb.com/aothunthongdiep

In Áo Thun Giá Rẻ – Aothun.vn

Aothun.vn cũng là địa chỉ được đánh giá cao trong việc in áo thun đẹp hiện nay. Với công nghệ in, thêu tiên tiến từ CHLB Đức từ những ngày đầu thành lập. Đơn vị này đã tự tin sản xuất các thiết kế từ đơn giản cho đến phức tạp và đáp ứng mọi số lượng lớn, nhỏ của khách hàng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 37 – 37A – 37B đường An Phú Đông 10, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM

Hotline: 18006809

Email: info@aothun.vn

Website: aothun.vn

In Áo Thun Theo Yêu Cầu – Quần Áo Việt

Quần áo việt là đơn vị cuối cùng trong top 10 địa chỉ in áo thun giá rẻ chất lượng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Quần áo việt chuyên in áo thun theo yêu cầu được nhiều khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao trên toàn quốc nói chung và tại khu vực Tphcm nói riêng. Với công nghệ in hiện đại, cửa hàng chuyên in tất cả các loại mẫu mã độc đáo nhất thị trường.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 160/9/15 Đường Trục 13 – P.13 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM

Điện thoại: 0975.08.02.08

Website: http://quanaoviet.vn

Xem Thêm: Top 7 địa chỉ sửa máy tính uy tín tại tphcm

Kết luận

Trên đây controlling-portal vừa chia sẽ đến các bạn top 10 dịch vụ in áo thun giá rẻ nhất ở TP. HCM. Mong rằng với những danh sách địa chỉ trên sẽ giúp các bạn chọn được dịch vụ đúng ý nhất với địa chỉ gần nhà nhất.